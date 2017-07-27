Принцип плотной застройки, по которому будет реализовываться строительство жилья в рамках программы реновации в Москве, позволит создать тихие уединенные места для жителей новостроек за счет четкого зонирования пространств. О планировании застройки в интервью «Известиям» рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, в рамках программы будет использоваться такой же подход к планировке жилых районов, как и в центре Москвы.

«Никто не замечает, что застройка здесь плотнее в два-три раза, чем в районах с хрущевками. Это происходит за счет четкого зонирования пространств. У людей есть свои дворы, которые им нравятся, и на самом деле являются очень тихими местами для довольно узкого круга людей… Организованное пространство моделирует поведение людей, и посторонние туда не заходят», — пояснил архитектор.

Он также отметил, что сконцентрированные участки зеленых зон намного полезнее, чем большая площадь с кустами и деревьями, беспорядочно разбросанная по району. Как утверждает Сергей Кузнецов, в плотно застроенных районах города движение воздуха более спокойное, нет сильных ветров, и деревья не так часто падают. За счет этого зимой там не так холодно, а летом — не так жарко, потому что есть тень. «С точки зрения безопасности плотная застройка дает много плюсов», — заключил архитектор.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Кузнецова «Известиям»: «Плотно застроенный город оказывается комфортнее»