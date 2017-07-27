Федеральная налоговая служба (ФНС) в будущем может отменить отчетность для предприятий, перешедших на использование новой контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом «Известиям» рассказал представитель службы.

«Мы к этому последовательно идем», — сообщил он, добавив, что в перспективе уплата налогов будет осуществляться «в один клик».

С 1 июля этого года в России начался постепенный переход на новую ККТ. Это поможет повысить собираемость налогов и снизить число налоговых проверок.

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Налоговая готовится отменить отчетность