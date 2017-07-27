Центробанк смягчил условия положения, запрещающего НПФ вкладывать средства накоплений в рублевые облигации российских компаний, у которых нет надлежащих рейтингов, сверх 10% объема портфеля. «Известия» ознакомились с поправками к положению ЦБ 580-П от 14 июля 2017 года.

Ранее пенсионные фонды не могли вкладывать средства накоплений в рублевые бумаги таких компаний, как «Газпром», «Роснефть», НЛМК или «Лукойл», хотя могли приобретать их валютные облигации. По условиям положения, допускается приобретение рублевых облигаций, обладающих достаточно высоким кредитным рейтингом от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и «Эксперт РА» и входящих в котировальный список высшего уровня одной из бирж.

При этом в качестве условия для приобретения пенсионными фондами валютных облигаций необходимо их присутствие в рейтингах агентств «большой тройки» (S&P, Fitch, Moody's). Таким образом пенсионные накопления не могут быть вложены в облигации компаний, имеющих высокие рейтинги, но входящие в котировальные списки третьего уровня — такие как Магнитогорский металлургический комбинат, алмазная компания «Алроса» или сеть магазинов «Магнит».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: ЦБ смягчил условия вложения пенсионных накоплений