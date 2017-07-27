Группа «Российские сети» собирается построить в РФ первую федеральную сеть электрозаправок для электромобилей. Такие заправки планируется расположить в не только в городах, но и на федеральных трассах.

«Группа «Россети» стремится стать первым в России оператором электрозаправочных станций федерального масштаба. В планах компании устанавливать электрозаправки не только в крупных городах, но и на федеральных трассах, чтобы можно было проехать на электромобиле от Калининграда до Владивостока», — заявили в пресс-службе компании.

В настоящий момент компания уже разметила более 130 заправочных станций для электромобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Екатеринбурге, Ярославле и на острове Валаам. Также планируется поставить электрозаправки на федеральных трассах «Дон» и «Кавказ».

Ожидается, что в конце этого года количество таких заправочных станций вырастет до 190 штук.

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В России создают первую федеральную сеть электроэаправок