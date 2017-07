Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев описал ситуацию с лишением бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданство как «фантастическую трагикомедию», отражающую моральные качества ее участников. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины», — отметил глава российского правительства.

Дмитрий Медведев также назвал удивительной последовательность действий Киева в отношении экс-главы Грузии — сначала руководство страны предоставило ему гражданство Украины, назначило его губернатором, а затем лишило гражданства и согласилось на его экстрадицию в Грузию. «Все это - неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on («Шоу должно продолжаться» - англ.)», — заключил премьер.

В 2014 году в Грузии Саакашвили были предъявлены обвинения по ряду уголовных дел, а в 2015 году главная прокуратура страны обратилась к властям Украины с ходатайством о его экстрадиции.