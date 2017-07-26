Грузинский министр уверен, что Саакашвили ответит перед правосудием
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, которого накануне лишили украинского гражданства, грозит тюремный срок на родине по ряду уголовных дел. Об этом заявил грузинский министр по делам беженцев и расселения Созар Субари.
Глава ведомства считает абсолютно закономерным решение украинского лидера Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.
«Саакашвили уже много лет находится в агонии, и эта агония углубляется. Я глубоко верю в то, что Саакашвили ответит перед грузинским правосудием и будет отбывать заслуженное наказание в так называемой «Матросовской тюрьме» (пенитенциарное учреждение в Тбилиси, где содержатся бывшие высокопоставленные чиновники страны. — Ред.)», — приводит «РИА Новости» слова министра.
Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Михаилу Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам в 2013 году. При этом гособвинение республики в 2015 году заявило о намерении потребовать от Киева экстрадировать политика на родину. В том же году президент Грузии лишил бывшего главу государства грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта.