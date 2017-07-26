Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, которого накануне лишили украинского гражданства, грозит тюремный срок на родине по ряду уголовных дел. Об этом заявил грузинский министр по делам беженцев и расселения Созар Субари.

Глава ведомства считает абсолютно закономерным решение украинского лидера Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.

«Саакашвили уже много лет находится в агонии, и эта агония углубляется. Я глубоко верю в то, что Саакашвили ответит перед грузинским правосудием и будет отбывать заслуженное наказание в так называемой «Матросовской тюрьме» (пенитенциарное учреждение в Тбилиси, где содержатся бывшие высокопоставленные чиновники страны. — Ред.)», — приводит «РИА Новости» слова министра.

Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Михаилу Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам в 2013 году. При этом гособвинение республики в 2015 году заявило о намерении потребовать от Киева экстрадировать политика на родину. В том же году президент Грузии лишил бывшего главу государства грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта.