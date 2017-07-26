Электробусы начнут курсировать по улицам Москвы осенью 2018 года. Об этом сообщает «АГН Москва» со ссылкой на главного инженера ГУП «Мосгортранс» Павла Хмелева.

«Поставка первых электробусов, предварительно, состоится в сентябре-октябре 2018 года», — пояснил специалист.

Он также рассказал, что «Мосгортранс» уже сейчас проводит испытания электробуса китайского производства. По словам Павла Хмелева, до конца текущего года будет объявлен конкурс на поставку 300 электробусов по контракту жизненного цикла.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о намерении полностью отказаться от использования автобусов на моторном топливе в столичной транспортной системе через три года. Вместо них город будет закупать исключительно электробусы.