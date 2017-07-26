Израильский парламент принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией, его датой станет 9 мая. Законопроект был единогласно одобрен всеми депутатами.

«Это наш долг как парламентариев, как граждан Израиля — сохранить и увековечить память о Дне Победы для будущих поколений», — цитирует слова одного из авторов законопроекта, депутата партии «Наш дом Израиль» Одеда Форера «РИА Новости».

Парламентарий напомнил, что в войне участвовали более 1,5 млн евреев.

Эта дата отличается от практики западных стран, где день разгрома нацистской Германии отмечают 8 мая.