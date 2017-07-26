Число погибших в результате протестов в Венесуэле достигло 101 человека.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал Nacional, в среду скончался 30-летний Рафаэль Антонио Варгас.

По одной версии, мужчина был застрелен в городе Эхидо штата Мерида во время столкновения манифестантов с силами безопасности. По другой — с ним случился сердечный приступ.

Массовые протесты идут в Венесуэле с начала апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.