Число жертв протестов в Венесуэле превысило 100 человек
Число погибших в результате протестов в Венесуэле достигло 101 человека.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал Nacional, в среду скончался 30-летний Рафаэль Антонио Варгас.
По одной версии, мужчина был застрелен в городе Эхидо штата Мерида во время столкновения манифестантов с силами безопасности. По другой — с ним случился сердечный приступ.
Массовые протесты идут в Венесуэле с начала апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.