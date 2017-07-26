Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не собирается покидать свой пост. Об этом пишет «РИА Новости».

«Я никуда не собираюсь уходить из госдепартамента», — сказал он перед встречей с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль Тани.

Тиллерсон также охарактеризовал свои отношения с президентом США Дональдом Трампом как «хорошие».

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Тиллерсон может уйти в отставку в связи с многочисленными разногласиями с Белым домом. По данным канала, он планировал покинуть свой пост в конце года.

Вчера в Госдепе США также опровергли данные сообщения.