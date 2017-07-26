Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работы по комплексному благоустройству парка 850-летия Москвы в Марьино завершатся до конца лета. Об этом градоначальник сообщил в среду во время беседы с инициативной группой жителей столичного района.

По словам главы города, ранее в этом парке проводились работы по благоустройству, была проложена велосипедная дорожка, построено несколько детских площадок.

«Но всё морально устаревшее такое… Сейчас это кажется уже не очень хорошим. Поэтому мы решили капитально реконструировать его, заново всё сделать: футбольную, волейбольную площадку, детскую площадку, зоны отдыха, для выгула собак. Будет высокого уровня хороший парк», — цитирует Сергея Собянина АГН «Москва».

Он также отметил, что благоустройство парка должно быть завершено до Дня города. «Обычно мы выдерживаем все контрактные сроки: если в августе (завершение работ) — значит, в августе», — подчеркнул мэр.

По плану работ в парке 850-летия Москвы вдоль берега реки будет обустроена прогулочная зона протяженностью 4,3 км с возможностью спуска к воде с деревянным настилом. Также будет высажено более 7,6 тыс. кустарников, около 400 деревьев, устроен цветник площадью 352 кв. м. Кроме того, в парке появятся велодорожки и лыжная трасса протяженностью 5 км.