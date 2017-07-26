Американский президент Дональд Трамп разочарован в генпрокуроре страны Джеффе Сешнсе, но хочет, чтобы тот продолжал работать на своей должности. Об этом в среду, 26 июля, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Президент дал ясно понять... он разочарован. Но также он хочет, чтобы генпрокурор продолжал уделять внимание тем вещам, которыми генпрокурор занимается», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Сандерс также уточнила, что, по мнению Трампа, Сешнсу следует уделять внимание своей работе в министерстве юстиции, фокусироваться на иммиграции, а также утечках информации в СМИ.

Американский лидер пока не принял окончательного решения по вопросу сохранения Сешнса в должности генпрокурора. Трамп поменял свое мнение о Сешнсе из-за его решения взять самоотвод по делу о «вмешательстве РФ» в американские выборы.