Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после аннулирования его украинского гражданства продолжит жить в Киеве.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку», — сказал политик украинским СМИ.

Экс-губернатор Одесской области рассказал, что снимает квартиру вблизи центральной площади Киева, но осенью планирует съехать оттуда.

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства страны.