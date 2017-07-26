Президент США Дональд Трамп пожертвовал $100 тыс., полученные в виде зарплаты за II квартал 2017 года, министерству образования.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, эти средства пойдут на «программы, которые помогают мальчикам и девочкам стать лидерами», передает «РИА Новости».

Глава ведомства Бетси Девос выступила на брифинге и поблагодарила Трампа.

Зарплата президента США составляет $400 тыс. в год, хозяин Белого дома также может распоряжаться счетом на личные расходы в $50 тыс. в год.

Журнал Forbes оценивает состояние Трампа в $3,7 млрд.