Американские сенаторы могут не успеть принять закон о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи до каникул, которые наступят уже в августе.

Как сообщает агентство Associated Press, поправки могут помешать быстрому прохождению документа в сенате. Ранее об этих поправках заявил глава комитета сената по международным делам Боб Коркер. В первую очередь сенаторы хотели закрепить санкции против КНДР в отдельном документе.

Палата представителей конгресса США уже приняла данный законопроект. После одобрения сенатом документ отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.