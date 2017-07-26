Группа «Сафмар» планирует продать иностранным инвесторам до 24,66% в торговой сети «М.видео».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ритейлера.

Отмечается, что «М.видео» было уведомлено его акционером — компанией Lagranolia Holdings Limited, принадлежащей группе «Сафмар», — о его намерении продать до 44,33 млн обыкновенных акций компании. Это соответствует приблизительно 24,66% уставного капитала компании.

Акции будут предложены посредством ускоренного построения книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что подконтрольная Михаилу Гуцериеву финансовая группа «Сафмар» приобретает 57,7% «М.видео» по цене $7 за акцию. В настоящее время «Сафмар» принадлежит 82,34% в «М.видео».