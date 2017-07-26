Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией об объединенной группировке войск, сообщается в среду, 26 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее данное соглашение ратифицировали в Совете Федерации, само соглашение было подписано в Москве 30 ноября 2016 года.

К главным задачам объединенной группировки относятся своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения против России или Армении. Управлять группировкой будет общее командование.