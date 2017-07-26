Ростуризм рекомендует россиянам, посещающим остров Сицилия на юге Италии, избегать зоны природных пожаров.

Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Российских туристов просят «соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров», говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что чрезвычайное положение на острове не объявлено, в крупных туристических зонах сохраняется нормальная обстановка.