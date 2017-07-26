Окончательное решение о создании Малороссии еще не принято. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

По словам Захарченко, инициатива о создании нового государства дала возможность начать широкую дискуссию. Глава ДНР отметил, что всего за одну неделю было получено «огромное количество откликов, замечаний, предложений от неравнодушных людей со всей Украины».

Напомним, 18 июля Александр Захарченко заявил о создании Малороссии, в состав которой войдут Донецкая и Луганская народные республики, а также ряд регионов Украины. Сообщалось, что новое государство будет федеративным с широкой автономией регионов, пишет «Федеральное агентство новостей».