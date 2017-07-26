Россия может прекратить ухаживать за польскими мемориалами в том случае, если Польша не будет следовать договоренностям о местах памяти. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции в среду.

Сенатор напомнил о двух базовых соглашениях между странами о мемориальной работе — 1992 и 1994 годов. Он отметил, что в случае, если Польша не будет придерживаться этих соглашений, Россия может ввести санкции против польских парламентариев.

«Мы — категорические противники санкций против парламентариев, как и любых других санкций. Но иногда остается пространство для маневра», — заявил Косачев.

Он также добавил, что работа по выработке ответных мер уже ведется.

Напомним, ранее Совфед направил президенту России просьбу поручить разработать ограничительные меры в ответ на решение Польши о сносе памятников советским воинам. Польский парламент принял соответствующие поправки ранее.