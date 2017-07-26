Житель Иркутска предстанет перед судом за продажу 150 тыс. л незамерзающих автомобильных стеклоомывающих жидкостей с метанолом.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Андрей Мардарь обвиняется по статьям «Незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта» и «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По версии следствия, осенью прошлого года Мардaрь незаконно приобрел и перевез в складское помещение в Иркутске 26 т метилового спирта, который запрещено использовать в незамерзающих автомобильных стеклоомывающих жидкостях.

В дальнейшем обвиняемый с помощью наемных работников произвел более 150 тыс. л «незамерзайки». При этом он наклеил на канистры с веществом этикетки с указанием, что в жидкости отсутствует метиловый спирт. Затем Мардарь продавал произведенную им жидкость юридическим лицам в Иркутске и Иркутской области.