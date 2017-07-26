Президент России Владимир Путин 26 июля посетил Республику Карелия, которую возглавляет временно исполняющий обязанности руководителя региона Артур Парфенчиков. Глава государства пообщался с представителями волонтерского движения, благотворительных фондов и работниками социально ориентированных некоммерческих организаций, а также провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Президент пообещал ликвидировать бюрократические барьеры, которые мешают оперативному поиску пропавших людей, и выделить средства для единой платформы по подбору волонтеров для социальных работ.

Начиная встречу, Владимир Путин призвал собравшихся к свободной дискуссии. Сопредседатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев попросил главу государства поддержать создание платформы «Добровольцы России». Проект поможет консолидировать добровольческое движение и позволит проще находить волонтеров на конкретные направления. Цена вопроса — 27 млн рублей в год.

— Результат их работы абсолютно несопоставим с затратами, — обратился президент к министру экономического развития Максиму Орешкину. — А деньги, если прямо сказать, по-честному, ничтожные. Поэтому давайте подумаем и сделаем это, хорошо?

Сооснователь поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал президенту о планах по созданию системы реагирования для поиска пропавших людей. Он пояснил, что сейчас местоположение потерявшегося человека нельзя вычислить по сигналу мобильного — на это должен дать санкцию суд, что означает потерю драгоценного времени. Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации и убрать все бюрократические препоны.

Кроме того, Григорий Сергеев попросил разрешить специалистам отряда использовать борты авиации МЧС России, когда требуется помощь в поиске людей в других регионах страны.

— Понимаете, из Москвы вот так на всю колоссальную территорию России не наперебрасываешь мобильных групп. Надо развивать это всё на самих территориях, — ответил президент. — Тем не менее, когда речь идет о жизни и здоровье человека, то тогда, конечно, любые затраты финансового характера несопоставимы и надо делать. Мы поговорим с МЧС еще дополнительно.

Инновации

В Петрозаводске Владимир Путин также провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Президент отметил, что сегодня эта структура отлично взаимодействует с регионами.

— Главное — создавать среду, возможности и условия для позитивных изменений в регионах России, объединять всех, кто готов участвовать в разработке и реализации планов развития, обмениваться опытом. Это и молодежь, и предприниматели, и волонтеры, и новаторы. Одним из таких центров притяжения, площадкой общения, дискуссий может и должна стать «Точка кипения», которая уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново и теперь открыта здесь, в Карелии, в Петрозаводске. Кстати, это возможность для региона, для предприятий находить молодые, амбициозные, перспективные кадры для работы по различным направлениям, на различных уровнях, — сказал глава государства.

Президент отметил, что к различным инициативам АСИ нужно относиться со всей серьезностью.

— Конечно, я ведь постоянно общаюсь с руководителями регионов, здесь можно и похихикать немножко, говорить, что все эти новации немного оторваны от жизни, что жизнь многообразнее и сложнее. Похихикать-то можно, посмеяться, но для меня очевидно, что эта деятельность развивается в абсолютно правильном направлении и она нужна. Если этого не делать, то всё постепенно погружается в болото, — заметил глава государства.

Чтобы подать пример другим, Владимир Путин лично протестировал новаторскую российскую разработку — электронный браслет, который измеряет уровень эмоционального напряжения. Директор направления АСИ «Новый бизнес» Артем Аветисян рассказал, что изобретение может быть полезно для руководителей горнодобывающих предприятий и опасных производств: можно, например, отслеживать состояние персонала. Кроме того, устройство способно определять водный баланс организма и количество калорий.

— Ешь, и на экране появляется количество калорий? Это безобразие, надо выбросить их немедленно. Жить невозможно станет, — пошутил президент.

Владимир Путин подчеркнул роль агентства в повышении престижа рабочих профессий и отдельно отметил эффективность национального рейтинга инвестиционного климата регионов. По его словам, субъекты, оказавшиеся на последних местах этого рейтинга, со временем начинают «шевелиться» и улучшать ситуацию.

— Рейтинг должен стать составной частью системы оценки деятельности управленческих региональных команд, — сказал он и попросил правительство подготовить соответствующие изменения.

В завершение визита в Карелию Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности главы региона Артуром Парфенчиковым, с которым обсудил обращения жителей республики, поступившие президенту во время «прямой линии».