Два человека погибли при столкновении грузовиков и легковушки на новгородском участке федеральной трассы Москва–Санкт-Петербург (М-10). Авария произошла в среду на 463-м км автодороги неподалеку от населенного пункта Невская.

По данным регионального управления ГИБДД, на месте аварии погибла пассажирка легкового автомобиля. Водитель иномарки Volkswagen Polo скончался в областной клинической больнице, куда его доставили вертолетом.

По предварительным данным, водитель грузовика Scania не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с иномаркой и фурой Freightliner.