В Брянской области недалеко от границы с Калужской областью нашли восьмилетнего Кирилла Петрухина, который два дня назад поехал за мороженым на велосипеде и пропал. Начальник караула пожарно-спасательной части № 51 по охране города Сельцо Игорь Михеев поделился с корреспондентом NASHBRYANSK.RU подробностями поиска ребенка.

Мальчик был совсем рядом с дачами и дорогой и даже слышал звук вертолета. Он понимал, что его ищут, но выйти к людям самостоятельно не смог, так как местность была заболочена. Когда спасатели нашли парня, на нем не было шорт, а ноги все в ссадинах и укусах насекомых. Две ночи второклассник провел в лесу без воды и еды. Почти всё время спал. Футболка заменяла ему одеяло. Мобильного телефона у Кирилла при себе не оказалось. Он не думал, что его поездка за мороженым затянется на два дня и оставил гаджет дома. Спасателей поразило мужество ребенка, отметил Михеев.

В поисковой операции участвовали более 100 сотрудников правоохранительных органов, сотрудники МЧС, а также местные жители и волонтеры из разных регионов России. На данный момент мальчик госпитализирован.