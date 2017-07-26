В Астрахани погиб единственный лебедь, обитающий в центре города. Официальная информация о причинах его смерти появится после вскрытия, сообщает «Астрахань 24».

Как сообщили специалисты, которые за ним ухаживали, птица на протяжении нескольких дней не могла глотать. По данным городской администрации, в ближайшее время в Астрахань привезут три пары лебедей из Волгограда, чтобы выпустить в Лебединое озеро.

Лебеди выбирают обычно тихие и удаленные места для проживания, но иногда селятся на территории вблизи от проживания человека. Это знак того, что здесь птиц защищают и подкармливают. Только полная безопасность и комфорт обитания могут смирить лебедей с соседями. Ударом крыла птица может сломать человеку руку, а клюв — дополнительное оружие.