Президент России Владимир Путин опробовал электронный браслет, который измеряет уровень эмоционального напряжения.

Уникальную российскую разработку главе государства представили на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщает «РИА Новости».

По словам директора направления «Новый бизнес» АСИ Артема Авeтисяна, браслет уже начали поставлять за рубеж.

Путин надел браслет на левую руку. «Проценты — это что?» — спросил президент, посмотрев на экран. Аветисян ответил, что браслет таким образом показывает уровень заряда. «А второе — стоимость услуги?» — поинтересовался глава государства.

Представитель АСИ пояснил, что для определения уровня стресса необходимо подождать около 30 минут.

Президент предположил, что спустя полчаса данные будут уже неактуальны. «Через 30 минут как раз заснешь и стресс будет минимальным», — сказал Путин.

Аветисян отметил, что изобретение могут применять, к примеру, руководители горнодобывающих предприятий и опасных производств. Так они смогут получать информацию о сотрудниках и отслеживать состояние персонала.