В Дзержинске Нижегородской области задержан заместитель главы городской администрации. Александр Кабанов подозревается в хищении средств, предназначенных на консервацию шламонакопителя «Белое море». Сумма причиненного бюджету ущерба составляет 65 млн рублей.

Преступление обнаружили сотрудники УФСБ по области. Согласно условиям договора с властями, «Сибур-Нефтехим» в августе 2013 года перечислил 77 млн рублей на счет дочерней компании, которые потом поступили на счет администрации.

Однако не вся сумма была потрачена на консервацию объекта, передает ИА «НьюсНН». Известно, что 65 млн рублей пошли на другие нужды. При этом ОАО «Сибур-Нефтехим» по договору получал «Белое море» в собственность. Расследование продолжается.