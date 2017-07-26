Аэропорты США усилят проверки электронных устройств размером больше мобильного телефона. Меры связаны с угрозами терактов.

Управление транспортной безопасности США в среду сообщило о поэтапном введении в силу приказа, требующего досмотра габаритной электроники отдельно от багажа и ручной клади. Нововведения коснутся всех внутренних и международных рейсов.

Пассажирам теперь нужно будет убирать все гаджеты в отдельные корзины для досмотра. Напомним, ранее такое требование касалось только ноутбуков.