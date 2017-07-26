Заведующий хирургическим отделением в Печорской больнице оштрафован на 70 тыс. рублей за выдачу липовых больничных. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемый врач 22 и 28 июня 2016 года внес заведомо ложные сведения в листок временной нетрудоспособности, после чего выдал его за денежное вознаграждение в размере 3,250 тыс. рублей и 3,5 тыс. рублей соответственно жителям Пскова и Петербурга, сообщает Псковская лента новостей. Кроме того, заведующий 1 и 12 июля совершил служебный подлог, внеся при оформлении липовых больничных указанным людям заведомо недостоверные сведения о наличии у них заболеваний и удостоверении факта их временной нетрудоспособности.

В отношении медика было возбуждено уголовное дело по статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей.