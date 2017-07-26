Российский миллиардер Михаил Прохоров получил один рубль гонорара за игру в третьей части фильма «О чем говорят мужчины». Съемки картины закончились 26 июля, сообщил актер Леонид Барац.

Артист отметил, что с российским миллиардером был заключен специальный контракт.

«Он сыграл в небольшом эпизоде и — как молодой артист — получил гонорар в один юбилейный рубль, выпущенный к чемпионату мира по футболу», — сообщил Барац, его цитирует «РИА Новости».

Он также отметил, что третья часть фильма расскажет о путешествии друзей в Санкт-Петербург.