26 июля в 150 м от стелы в память о первых победах Красной армии в Пскове в микрорайоне Кресты при проведении ремонтных работ был обнаружен минометный снаряд.

Группа разминирования подразделения инженерного обеспечения поисково-спасательной службы Пскова незамедлительно выехала для обезвреживания опасной находки. Как сообщает Псковское агентство информации, найденный предмет оказался минометной миной калибра 122 мм.

Снаряд принадлежит ко времени Великой Отечественной войны. Сотрудники спасательной службы Пскова мину обезвредили и вывезли для уничтожения.