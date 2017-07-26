Россия представила Пхеньяну свой вариант поэтапного урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом в среду «Интефаксу» сообщил источник в МИД РФ.

Собеседник агентства рассказал, что в начале текущей недели российский посол по особым поручениям Олег Бурмистров провел консультации в Северной Корее.

«Обсуждались вопросы урегулирования на Корейском полуострове. В частности, с российской стороны был изложен российский поэтапный план корейского урегулирования», — сообщил источник.

По его словам, план урегулирования ситуации «корейская сторона восприняла с интересом».