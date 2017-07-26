Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что сотрудничество с Пентагоном выгодное и эффективное. Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду.

Полторак также сообщил, что провел встречу с делегацией США во главе с временно исполняющим обязанности заместителя помощника главы Пентагона по международной безопасности Лорой Купер.

«Сотрудничество между министерствами обороны Украины и США является взаимовыгодным и эффективным», — написал он.

Он также отметил, что в первую очередь это касается подготовки украинских военнослужащих на базе международного центра миротворчества и безопасности в Яворове. По его словам, сейчас украинская сторона работает над усовершенствованием материально-технической базы полигона.