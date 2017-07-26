В среду, 26 июля, на территории тюменской ТЭЦ-2 произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили эту информацию, уточнив, что сигнал о возгорании поступил в три часа дня. Об этом пишет megatyumen.ru.

Как сообщили спасатели, на пожар выехали 37 огнеборцев и 11 единиц спецтехники. Прибыв на место происшествия, первая бригада сотрудников МЧС обнаружила, что площадь горения составляет примерно 1 кв. м. Пришлось отзывать остальные машины с пожарными. Возгорание быстро ликвидировали.