Первый Всероссийский слет молодых лекторов пройдет в Москве с 31 июля по 2 августа. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба мероприятия.

Основная цель проекта — передача уникального опыта ведущих российских экспертов новому поколению просветителей. С их помощью передовые знания станут доступны жителям самых отдаленных уголков страны.

В мероприятии примут участие более 200 молодых специалистов более чем из 80 регионов России. Программа слета охватит пять направлений: «Экономика и новые финансы», «Здоровье и качество жизни», «Современное гуманитарное знание и технологии», «Новые профессии и человеческий капитал» и «Передовая наука и создание рынков».

Кроме того, каждый участник слета станет полноправным членом просветительского сообщества России и примет участие в создании молодежной «Карты просветительских инициатив-2018». Благодаря такому нововведению появится возможность в режиме реального времени следить за этапами развития каждого проекта в регионах и результатами работы проектных команд.

Создателем и инициатором проекта является Российское общество «Знание» во главе с депутатом Государственной думы, лауреатом премии правительства в области образования, общественным и политическим деятелем Любовью Духаниной.

«Слет молодых лекторов» — это формат подготовки молодого просветителя, который вовлекает каждого, позволяет почувствовать вызовы, перспективы и приоритеты нашей работы, помогает быть актуальным и интересным для широкой аудитории в любом уголке нашей страны», — рассказала Духанина.