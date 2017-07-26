В Новосибирском зоопарке уже в 2018 году может появиться несколько новых вольеров. Среди них стеклянный вольер для тигров и львов, просторный вольер для медведей, а также «африканский» вольер для жирафов.

Вольеры для тигров и львов собираются не только застеклить, но и оснастить скалами и домиком внутри породы. Также планируется обустроить там реку с водопадом и небольшое озеро для купания животных. Зрители смогут вплотную подходить к стеклам, чтобы полюбоваться на жизнь хищников. Для медведей площадь вольеров собираются увеличить в 2–3 раза. Ориентировочная стоимость каждого проекта от 50 млн до 70 млн рублей.

Самым дорогим может стать вольер для жирафов. Сейчас для него выбирают подходящее место и разрабатывают необходимую документацию по проекту. Оценивают только это строение почти в 180 млн рублей. Самостоятельно зоопарк такую сумму потянуть не может, а потому надеялся на материальную помощь правительства в размере не менее 100 млн рублей. Как сообщает vn.ru, пока денежных средств зоопарк не получил.

А вот уже к 2017 году в зоопарке может появиться новый вольер для фламинго. Площадь его составит 40 кв. м. На него проектную документацию уже подготовили и даже передали застройщику. Строительство ожидается в самые ближайшие сроки.