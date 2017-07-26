Консультативная миссия ЕС на Украине выделит Киеву более €2 млн. Деньги пойдут на реализацию 45 проектов по реформированию правоохранительных органов. Глава миссии Кястутис Ланчинскас заявил, что транш поступит уже в этом году.

«Будут финансироваться тренинги и поездки наших коллег в другие европейские государства для обмена передовым опытом», — сказал Ланчинскас в интервью украинской редакции Deutsche Welle.

Глава миссии ЕС также отметил, что на выделяемые деньги будет закуплено оборудование для правоохранительных органов Украины. Сообщается, что миссия финансирует проект по сотрудничеству украинских правоохранителей с Европолом.