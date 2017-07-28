Российские интернет-магазины смогут продавать товары за границу на 18% дешевле, чем сейчас. Новую схему их взаимодействия с налоговиками обсуждают Минфин и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Сегодня онлайн-торговцы предлагают товар российским и иностранным покупателям по одной и той же цене. Если схему удастся согласовать, отечественные компании смогут снизить экспортные расценки на 18%. Эту информацию «Известиям» подтвердили в АКИТ.

Сегодня Налоговый кодекс России предусматривает возврат налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже товара за границу. Но на практике интернет-магазины при работе с зарубежными физлицами включают в цену 18% НДС.

— На текущий момент нулевую ставку НДС при реализации товаров на экспорт физическим лицам мы не применяем. В Налоговом кодексе не указано, какой комплект документов надо представить, чтобы получить ставку НДС 0% для экспресс-грузов , — сообщила официальный представитель Ozon.ru Мария Назамутдинова.

Минфин совместно с АКИТ обсуждают схему, которая позволит российским интернет-компаниям продавать товар за рубеж без НДС. Каждой посылке будет присвоен идентификатор — он будет содержаться в QR-коде кассового чека. На границе представители ФТС будут сканировать этот код. Таким образом в информационной системе таможни появится информация, что данный товар покинул пределы России.

В конце квартала представитель интернет-магазина при подаче налоговой декларации укажет общий объем экспорта (за него НДС не будет уплачен) и стоимость внутрироссийских продаж (облагаемых налогом). ФНС через автоматизированную систему обмена данными сможет проверить в ФТС, действительно ли указанный товар был отправлен на экспорт. Если часть якобы вывезенного товара не прошла таможню, то за него придется платить 18%.

В Министерстве финансов подтвердили, что правительством уже поддержан законопроект о применении нулевого НДС для международных почтовых отправлений. Правда, на экспресс-доставку его положения не распространяются.

По словам главного аналитика АКИТ Антона Большакова, после согласования с Минфином всех деталей схемы будет подготовлен законопроект.

— Совместно с АКИТ мы хотели бы на законодательном уровне закрепить возможность применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров физлицам, — добавила Мария Назамутдинова. — Требуется внести изменения в 165-ю статью НК России в отношении грузов, доставляемых экспресс-перевозчиками, — по аналогии с пересылкой товаров в международных почтовых отправлениях.

По словам президента «Евросети» Александра Малиса, цены в российских магазинах могут быть конкурентными по сравнению с иностранными. Возможность продавать товар с нулевым НДС может обеспечить дополнительный канал продаж.

— Если сделают рабочую схему, можно ожидать, что у интернет-магазинов появятся английские версии, — резюмировал Александр Малис.

Основатель интернет-магазинов Little Gentrys и Wikimart Максим Фалдин считает, что возможность продавать товары за границу с нулевым НДС будет полезна только магазинам сувениров и национальных продуктов.

— В России не производят товары, которые были бы конкурентоспособны на мировом рынке. И значит, торговать наравне с иностранными магазинами будет затруднительно, — отметил он. — Реализация новой схемы будет интересна нишевым магазинам.

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов полагает, что возможность продавать за рубеж без НДС была бы полезной. Проблема в том, что в России почти не производится товаров, интересных зарубежным покупателям — а чем меньше объем экспорта, тем больше цена доставки.

Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба не ответили на запросы «Известий».