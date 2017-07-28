В ближайшие годы российские аэропорты, вокзалы, поликлиники, театры и другие места массового скопления людей оснастят автоматическими наружными дефибрилляторами (АНД). Этот вопрос сейчас совместно прорабатывают Минздрав и Минпромторг, сообщили «Известиям» в ведомствах. За рубежом АНД ежегодно спасают жизни тысяч людей, которые просто не дожили бы до приезда скорой помощи. Обучать азам реанимации будут полицейских, охранников, проводников, а в отдаленной перспективе даже школьников. Пока сделан лишь первый шаг — по новым профстандартам, которые утвердят до конца года, врачи всех специальностей, вплоть до окулистов и стоматологов, обязаны будут уметь реанимировать человека, у которого внезапно остановилось сердце.

В начале июля Минздрав разослал своим главным специалистам — кардиологу, реаниматологу, кардиологу-аритмологу и специалисту по скорой помощи — письмо с просьбой оценить инициативу Минпромторга: наладить в России производство АНД и установить их в общественных местах. Эксперты эту идею поддержали. Теперь для ее реализации нужно создать промышленную и законодательную базу.

Как сообщили «Известиям» в Минздраве, ведомство сейчас прорабатывает совместно с экспертами вопрос размещения в общественно доступных местах АНД для оказания первой помощи гражданам с нарушениями сердечного ритма. В Минпромторге «Известиям» заявили, что проблема доступной дефибрилляции «рассматривается сегодня на самом высоком уровне».

— Проблема в том, что наша промышленность пока не выпускает дефибрилляторы, которые соответствуют современным требованиям. А американские аппараты стоят очень дорого — несколько тысяч долларов каждый, — сказал «Известиям» завкафедрой скорой медицинской помощи 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Ильдар Миннуллин.

Не менее важные вопросы: кто будет иметь право использовать при необходимости АНД и где таких людей готовить? Современные автоматические наружные дефибрилляторы вполне могут использовать люди без медицинского образования. Если приложить электроды к коже пострадавшего, прибор сам определит: можно ли спасти человека с помощью разряда или, наоборот, этот разряд окажется фатальным, рассказал Ильдар Миннуллин. Оператору остается только следовать голосовым командам, которые подает аппарат.

Предполагается, что доступ к дефибрилляторам будет иметь персонал, работающий на оснащенных АНД объектах: сотрудники полиции, охранники торговых центров, проводники поездов, стюардессы и т.д. Но юридически этот вопрос пока не урегулирован. По действующему законодательству оказывать первую помощь не просто имеют право, а обязаны: полицейские, таможенники, пожарные, спасатели, сотрудники ЧОПов и ведомственной охраны. Всё это написано в законах, регламентирующих деятельность соответствующих структур. Но понятие первой помощи не конкретизировано. Тем более там нет ни слова про дефибрилляторы.

По словам Ильдара Миннуллина, первый шаг к решению проблемы уже сделан. По инициативе главного специалиста Минздрава по скорой помощи академика Сергея Багненко в профстандарт по каждой медицинской специальности включена позиция «оказание экстренной медицинской помощи». Это должно исключить случаи, когда в поликлинике человеку становится плохо, а врачи не знают, как его спасти, и ждут приезда скорой помощи.

На следующем этапе будут реализованы программы обучения полицейских, проводников и представителей ряда других профессий. Ну а в долгосрочной перспективе основам реанимации хотят обучать даже школьников. Как сообщил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, комитет направил главе Минобрнауки Ольге Васильевой письмо с предложением ввести в школьное расписание учебную программу «Здоровье нации».

— Мы хотим, чтобы детей с 1-го по 11-й класс учили, как быть здоровыми. В том числе обучали их навыкам оказания первой помощи, — пояснил парламентарий. — Это можно сделать отдельным предметом. Например, вместо ОБЖ.

По статистике, в случае внезапной остановки сердца (вне стен медицинской организации) шанс спасти человека составляет 17–20%. Во многих странах автоматические наружные дефибрилляторы размещены в общественных местах.

— Самолеты многих авиакомпаний, например Lufthansa, Astana Air, имеют дефибрилляторы на борту. Мне приходилось во время полета оказывать помощь человеку, которому стало плохо, — рассказал Ильдар Миннуллин. — И стюардесса первым делом принесла мне дефибриллятор. В самолетах российских авиакомпаний есть ниши для установки дефибрилляторов. Но они пусты.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне размещены 53 готовых к применению АНД — в туалетах, возле кафе, в зоне ожидания и т.д. По данным медслужбы авиаузла, с их помощью только на этом объекте в год спасают несколько десятков жизней.