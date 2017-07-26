В магазине «Лента» в Брянске, в ТРЦ «Аэропарк», местная охрана задержала офицера Росгвардии. Как пояснили интернет-газете «Брянские новости» в управлении Росгвардии, сотрудника обвинили в том, что он пытался приобрести товар, на упаковке которого якобы заменил штрихкод на этикетку с меньшей ценой.

Охрана магазина вызвала оперативно-следственную группа полиции, которая разбирается с произошедшим. Какой именно товар был удешевлен, в управлении Росгвардии не сообщили. Также там опровергли информацию о том, что офицер кричал на охранников и кассира, угрожая своим удостоверением.