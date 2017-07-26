Компания Samsung зарегистрировала патент на съедобный телефон в виде банана. Об этом сообщает сайт американского бюро патентов.

Отмечается, что южнокорейский производитель техники ведет разработку смартфона нового поколения. Заявка на получение патента была подана еще в 2015 году, а одобрена в конце июня 2017 года. В документах не указываются технические характеристики изобретения, однако гаджет уже назвали «первым в мире съедобным шпионским смартфоном», пишут «Дни.Ру». Действительно ли телефон можно при необходимости съесть, не уточняется.

Кроме того, в документации присутствуют схематичные рисунки в разных ракурсах аппарата, который по форме напоминает банан.