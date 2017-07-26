Министерство обороны США не знает о готовящемся решении президента Дональда Трампа о полном отказе армии США от трансгендеров.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя ведомства Джеффа Дэвиса.

По его словам, руководство Пентагона было застигнуто врасплох заявлением президента.

«Звоните в Белый дом», — добавил представитель минобороны США.

Ранее в среду Трамп заявил, что люди, поменявшие пол, не смогут служить в американской армии. Он сообщил, что принял такое решение после консультации с командованием армии и военными экспертами.