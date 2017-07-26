В среду, 26 июля, продолжают расти мировые цены на нефть. Нефть марки Brent впервые с 1 июня поднялась выше отметки в $51 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает «РИА Новости», по состоянию на 17:55 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,5%, до $50,42 за баррель, на нефть марки WTI — на 0,65%, до $48,2 за баррель.

Эксперты считают, что нефть реагирует на данные о запасах черного золота в США.