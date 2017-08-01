Россия остается одной из самых читающих стран мира. По данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), в 2016 году художественных полиграфических книг было выпущено на 7,6% больше, чем в 2015-м. При этом доля электронных книг среди всех изданных с 2009-го по 2016-й выросла в 7,5 раза.

По данным Роспечати, несмотря на то что художественных книг в прошлом году выпустили больше, общий их тираж оказался на 6,8% меньше, чем в 2015 году. «Динамика выпуска художественной литературы в целом повторяет общую динамику выпуска книжной продукции в стране: второй год подряд отмечается рост числа выпущенных названий», — сообщает ведомство.

Самыми издаваемыми писателями в России предсказуемо стали авторы детективов. А средний возраст читателей электронных книг составил 30 лет.

Опрос Роспечати среди издателей показал, что большинство из них (83%) отметили повышение стоимости полиграфических услуг в 2016 году. 70% сказали, что книжные магазины стали брать меньше книг на реализацию. 61% опрошенных представителей отрасли отметили снижение тиражей книжной продукции.

При этом в последние годы всё популярнее становятся электронные книги. Согласно данным Роспечати, их доля в ассортименте московских и петербургских издательств за семь лет — с 2009 по 2016 год — выросла с 4% до 30%.

На вопрос о том, через какой промежуток времени после публикации печатной книги издательства обычно выводят на рынок ее электронную версию, 30% респондентов назвали срок от одного до двух месяцев, а 35% ответили, что сразу.

Писатель-фантаст Дмитрий Богуцкий рассказал «Известиям», что рост количества наименований — это маркетинговые пробы.

— Сегодня книжный маркетинг может только пробовать всё подряд в надежде, что выстрелит хотя бы один роман. Причина в том, что читающая аудитория в эпоху интернета сильно изменилась и раздробилась на мелкие неисследованные потребительские ниши, — уверен писатель. — В прошлом году было издано более тысячи фантастических романов, не говоря уже о книгах других жанров.

Писатель Виктор Семёнов связывает увеличение объема электронных книг с антикризисной политикой книжной индустрии. По его мнению, издателям важно сократить затраты на бумажные книги и компенсировать недополученную прибыль за счет электронных изданий.

По словам доцента кафедры филологического образования Московского института открытого образования, председателя региональной общественной организации «Независимая ассоциация словесников» (РОО НАС) Москвы, члена ОП РФ Романа Дощинского, Россия является и одной из самых пишущих стран.

— Многим из наших авторов важен лишь факт издания книги, чтобы удовлетворить амбиции. За рубежом автор чаще стремится к тиражам и популярности, — сказал Роман Дощинский.

Он также отметил, что в России недостаточно хорошо развита сеть литературных агентов. В итоге в стране мало профессионалов, благодаря которым до читателей доходят действительно хорошие книги.