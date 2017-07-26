Вертолет ФРГ с двумя миротворцами ООН на борту разбился в Мали. По данным агентства Reuters, крушение произошло в северной части страны.

Представитель миссии ООН Ахмад Макайла подтвердил нахождение миротворцев из Германии на борту вертолета Tiger. Данных о других жертвах, а также о деталях инцидента пока нет.

Миротворцы находятся в Мали по решению Совета безопасности ООН. Численность миссии на территории африканского государства предусмотрена в пределах 11,2 тыс. военнослужащих и более 1,4 тыс. полицейских.