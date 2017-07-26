В Выборгском районе Ленинградской области экспедиция Института истории материальной культуры РАН нашла курганный комплекс. Он относится к эпохе бронзы. Его возраст оценивается в 3 тыс. лет.

По словам руководителя экспедиции Андрея Городилова, в России аналогов этому памятнику пока не обнаружено. Аналогичная группа открыта в Финляндии. Один из них занесен в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Комплекс, обнаруженный под Выборгом, состоит из пяти каменных насыпей с элементами древней каменной архитектуры. Крупные валуны диаметров до 1 м уложены в два ряда. В двух из пяти сооружений найдены останки людей, которые были сожжены, а также предметы ритуалов.

Как сообщает ИА FlashNord, сейчас ученые проводят исследования ДНК, чтобы определить, сколько человек было погребено в кургане.