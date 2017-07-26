Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора оренбургского АО «Завод гидравлических прессов «Металлист» передано на днях в суд. Экс-руководитель предприятия обвиняется в невыплате заработной платы.

Следствие установило, что заводчане не получали зарплату с января по сентябрь 2016 года. Долг перед 60 работниками за этот период превысил сумму в 8,5 млн рублей. При этом на счетах организации были денежные средства, и в достаточном для выплаты зарплат количестве, пишет РИА «Оренбуржье».

Однако финансы предприятия обвиняемая использовала не на выплату долгов по зарплате, налоги или иные обязательные платежи. Скоро приговор директору «Металлиста» огласит суд.