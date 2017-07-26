Семь линий наружного освещения общей протяженностью почти 30 км обустроят в Волгоградской области до конца 2017 года. На автодорогах установят светодиодные светильники, которые рассчитаны на пять лет непрерывной работы.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» построят около 22 км линий освещения, а начнут работы недалеко от поселка Береславки. Как сообщает novostivolgograda.ru, реконструкция затронет такие трассы, как Средняя Ахтуба –Краснослободск, Волгоград–Астрахань и Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград.

Работы по установке оборудования планируют завершить до октября, после подключения линий освещения к электросетям. Сейчас установка светильников заканчивается на трассе Волгоград–Астрахань. Участок работ составил более 5 км. А вот на участке Волгоград–Вертячий в районе поселка Степного на 3,8 км уже установили новое оборудование.