Торги по продаже имущественного комплекса обанкротившегося липецкого производителя свинины ООО «Золотой пятачок» за 210 млн рублей признаны несостоявшимися. Желающих приобрести активы вновь не нашлось. В будущем предприятие будет выставлено на публичные торги, сообщает ИА «Абирег».

Животноводческий комплекс состоит из свинокомплекса, овощехранилища, молочной фермы, зерносклада, различных коммуникаций, сельхозоборудования, скота и прав аренды земельных участков. Объекты расположены в девяти населенных пунктах Хлевенского района. Предыдущие торги также не состоялись, так как не было заявок.

На момент начала банкротства долг ООО «Золотой пятачок» перед налоговой службой превышал 29 млн рублей. Предприятие получало субсидии для развития малого бизнеса, однако уклонялось от исполнения решения суда путем открытия новых расчетных счетов для получения субсидии, а также денежных средств по новым кредитным линиям.