В одном из домов Климовска Московской области во время ремонта потеряли один рельс от пандуса. А оставшаяся часть была установлена не по правилам.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», речь идет о подъезде дома № 1 на улице Революции. Местные жители говорят, что по этому «инновационному» пандусу даже невозможно закатить велосипед — руль упирается в стену, из-за того что рельс приварили к ней слишком близко.

В МУП СЕЗ, работники которого занимались ремонтом, пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. Там предлагают установить откидной пандус. Правда, когда это произойдет, не сообщается.